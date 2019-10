New York (ots/PRNewswire) - Michael Kors gibt mit Freude bekannt, dass sich die oscargekrönte Schauspielerin Lupita Nyong'o Watch Hunger Stop angeschlossen hat, die weltweite Philanthropie-Kampagne der Marke zur Bekämpfung des Hungers. Watch Hunger Stop findet dieses Jahr zum siebten Mal zur Unterstützung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations World Food Programme, WFP) und dem zugehörigen Schulspeisungsprogramm statt. Seit die Kampagne Watch Hunger Stop ins Leben gerufen wurde, konnte das WFP mit ihrer Hilfe über 18 Millionen Kinder mit Schulmahlzeiten versorgen.



"Ich bin sehr stolz, Watch Hunger Stop unterstützen zu dürfen, da die Kampagne vor allem versucht, eine Lösung für das Hungerproblem zu finden und einzelne Menschen zum Handeln ermutigt", kommentierte Lupita Nyong'o ihre Entscheidung, sich mit Michael Kors zusammenzuschließen.



"Watch Hunger Stop beteiligt sich an der Finanzierung von Schulmahlzeiten, was dazu beiträgt, dass benachteiligte Schulkinder die gleichen Leistungschancen erhalten", fügt Nyong'o hinzu. "Wenn Schulkinder regelmäßige Mahlzeiten erhalten, können sie bessere schulische Leistungen erbringen, was ihnen wiederum bessere Chancen im Leben ermöglicht. Dadurch eröffnen Michael Kors und das WFP Frauen und Mädchen täglich bessere Möglichkeiten."



Die talentierte Nyong'o, deren außergewöhnliche Karriere eine Tony-Nominierung für ihr Broadway-Debüt in Eclipsed, einen Oscar für ihre Rolle als Patsey im Film 12 Years A Slave und Rollen in den Filmen Black Panther, Queen of Katwe und Star Wars: Das Erwachen der Macht umschließt, erlebt ein turbulentes Jahr. Neben ihren Rollen in Wir und der Zombie-Komödie Little Monsters, verfasste sie das Kinderbuch Sulwe, das am 15. Oktober von Simon & Schuster veröffentlicht wird. Darüber hinaus erhielt Nyong'o und Danai Guriras geplante Adaption des Romans "Americanah" ein Serienangebot von HBO Max, begrenzt auf zehn Folgen. Nyong'o wird in der Serie mitspielen, während Gurira das Drehbuch zum Pilotfilm schreiben und als Showrunner fungieren wird. Trotz ihres dicht gedrängten Terminkalenders ist es Nyong'o wichtig, stets die Zeit zu finden, um ihr Talent und ihren Einfluss zu nutzen, um sich für soziale Belange zu engagieren, die ihr am Herzen liegen. So tritt sie aktiv für Frauen und Mädchen ein und setzt sich für den Artenschutz ein, indem sie als Global Elephant Ambassador für die internationale Tierschutzorganisation WildAid tätig ist.



"Lupita ist intelligent, talentiert und stark. Sie hat ein großes Herz und kann andere auf einmalige Weise inspirieren", so Michael Kors. "Ich freue mich sehr, dass sie sich unserem Kampf gegen den Hunger anschließt. Ihr Mitgefühl, ihre Ehrlichkeit und ihr bedingungsloses Engagement werden mit gewaltigem Nachdruck dazu beitragen, eine Welt ohne Hunger zu schaffen."



Dieses Jahr findet die Kampagne Watch Hunger Stop unter dem Motto FOOD IS LOVE (etwa NAHRUNG BEDEUTET LIEBE) statt - Worte, die Michael Kors oft gebraucht, wenn er darüber spricht, warum ihm dieses Problem ein Anliegen ist. Zur Ernährung eines Kindes beizutragen, bedeutet sich diesem anzunehmen, seine Hoffnungen und Träume zu teilen und es auf seinem Weg durch das Leben zu unterstützen. Durch Schulmahlzeiten erhalten Kinder in lebensmittelarmen Regionen die Nahrung, die sie benötigen, um zu wachsen und zu gedeihen. Darüber hinaus wird so Familien ein Anreiz geboten, um ihre Kinder, insbesondere Mädchen, in die Schule zu schicken.



LOVE T-SHIRT UND TRAGETASCHE



Jedes Jahr bietet Michael Kors anlässlich des Welternährungstags am 16. Oktober Limited Edition-Produkte an, die speziell entworfen wurden, um Mittel für das WFP aufzubringen. Dieses Jahr sind diese Produkte ein T-Shirt und eine Tragetasche mit dem Wort LOVE. Das schlichte und prägnante LOVE-T-Shirt bzw. die LOVE-Tragetasche können weltweit ab dem 1. Oktober in ausgewählten Michael Kors Lifestyle-Stores online erworben werden. Und es kommt noch besser! Michael Kors wird 100 zusätzliche Mahlzeiten an das WFP spenden, wenn Kunden es "tragen und teilen", also indem sie ein "selbstloses" Selfie in ihrem Watch Hunger Stop LOVE T-Shirt oder mit ihrer Tragetaschen machen und es online mit dem Hashtag watchhungerstop veröffentlichen.* Das Unisex-T-Shirt in Schwarz oder Weiß wird für 40 USD erhältlich sein. Die schwarze Canvas-Tragetasche mit Ledergriffen wird für 59 USD zu kaufen sein. Den Gewinn jedes verkauften LOVE T-Shirts bzw. jeder verkauften LOVE Tragetasche wird Michael Kors durch das Welternährungsprogramm bedürftigen Kindern zukommen lassen.*



WEITERE SPENDENMÖGLICHKEITEN



Im Oktober können Kunden an der Kasse von ausgewählten Michael Kors-Filialen rund um den Globus direkt an das WFP spenden. Mit nur 5 USD kann ein Schulkind einen Monat lang ernährt werden.



In ausgewählten Ländern können Besucher der Website WatchHungerStop.com dem Link auf dem Bildschirm folgen, um direkt an das WFP zu spenden.



"Nahrung ist ein simples, aber grundlegendes Bedürfnis. Doch Lösungen zur Hungerbekämpfung müssen gut durchdacht sein", so Michael Kors. "Wir unterstützen das Schulspeisungsprogramm vom WFP bereits seit mehreren Jahren, denn wir begrüßen seinen Fokus auf die Stärkung von Gemeinschaften und die Förderung ihrer Selbstversorgung. Sie verstehen außerdem, wie wichtig es ist, Möglichkeiten für Frauen und Mädchen zu schaffen, um den Kreislauf von Armut zu durchbrechen. Wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen, um das Ziel von Null Hunger zu erreichen."



Bitte besuchen Sie für weitere Informationen:



Informationen zu Watch Hunger Stop



Die 2013 gegründete Initiative Watch Hunger Stop sammelt Mittel und fördert das Bewusstsein, um eine Welt ohne Hunger zu schaffen. Der Partner der Marke ist das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (UN World Food Programme, WFP) und die Mittel werden zur Unterstützung des Schulspeisungsprogramms des WFP verwendet. Im Jahr 2015 wurde Michael Kors zum Globalen Botschafter gegen den Hunger für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ernannt; 2016 erhielt er vom WFP USA den McGovern-Dole Leadership Award für seine engagierten Bemühungen, die Krise des Hungers aufzuzeigen und zu lindern.



Informationen zu Michael Kors



Michael Kors ist ein weltbekannter, preisgekrönter Designer von Luxus-Accessoires und Prêt-à-porter. Das 1981 gegründete Unternehmen, das seinen Namen trägt, entwirft heute eine Produktpalette unter den Labels Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors und Michael Kors Mens. Zu den Produkten gehören Accessoires, Prêt-à-porter-Mode, Schuhe, Wearables, Uhren und eine komplette Produktlinie von Parfums. Die Geschäfte von Michael Kors befinden sich in einigen der renommiertesten Städte der Welt. Darüber hinaus betreibt Michael Kors digitale Flagship-Stores in Nordamerika, Europa und Asien und bietet seinen Kunden damit ein nahtloses Omni-Channel-Erlebnis.



Informationen zum World Food Programme Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (The United Nations World Food Programme) rettet Leben in Notfällen und verändert das Leben für Millionen Menschen durch nachhaltige Entwicklung. Das WFP operiert in mehr als 80 Ländern der Welt, um Menschen in Konfliktländern und Katastrophengebieten zu versorgen und die Grundlagen für eine bessere Zukunft zu schaffen.



