Das Model 3 von Tesla hat den bisherigen Primus VW Polo überholt und ist jetzt das meistverkaufte Auto der Niederlande. Das liegt auch an Steuernachlässen beim Leasing. Das abgelaufene Quartal könnte das erste sein, in dem Tesla 100.000 Auslieferungen erreichen könnte. Das zumindest war die Hoffnung von Tesla-Chef Elon Musk in der vergangenen Woche. In den Niederlanden ist jedenfalls der September außerordentlich gut gelaufen - so gut, dass Teslas Model 3 sich zum meistverkauften Auto gemausert hat. Angaben des Verbands der niederländischen Autohändler und ...

