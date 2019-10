Texas Instruments - der Breakout bei diesem Chip-Hersteller steht kurz bevor!

Breakout - Tradingstrategie







Symbol:ISIN:Texas Instruments Inc. ist ein weltweit führender Chip-Hersteller. Kernkompetenzen liegen in den Bereichen digitale Signalprozessoren und analoge Technologien. Das Portfolio besteht aus mehreren zehntausend unterschiedlichen Halbleiterprodukten. Die Aktie befindet sich im Aufwärtstrend. Bei 131 USD verläuft noch ein Widerstand, den es nachhaltig zu überwinden gilt, bevor die Aktie befreit weiter nach oben laufen kann.Die Aktie des Chip-Konzerns notiert aktuell über den exponentiell gleitenden Durchschnitten der Perioden 50 und 20. Wenn die Aktie noch 2-3 Tage unter dem Widerstandsbereich seitlich laufen würde, bekämen wir Setup mit einem guten CRV. Ein Ausbruch über 131 USD würde ein Kaufsignal in der Texas Instruments Aktie generieren. Danach hätte die Aktie die Möglichkeit, ihre Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen. Trübt sich die Gesamtmarktlage aber weiter ein, könnte ein Fehlausbruch in der Aktie schnell wieder für erhöhten Verkaufsdruck sorgen.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Aktie den Breakout über 131 USD nach oben vollzieht. Hier sollte auf Intraday-Setups geachtet werden. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakout-Kerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter die letzten Kerzen im Bereich des EMA 20 bei 127,50 USD setzen.Meine Meinung zu Texas Instruments ist BULLISCH