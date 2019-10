Vertrag mit Petrobras läuft über vier Jahre



Houston (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) hat seinen bislang größten Vertragsabschluss über tiefliegende Sicherheitsventile gemeldet. Das Geschäft mit dem brasilianischen multinationalen Konzern Petróleo Brasileiro S.A. (besser bekannt als Petrobras) sieht vor, dass Weatherford in den kommenden vier Jahren 24 tiefliegende Sicherheitsventile des Typs Optimax liefert.



Weatherford, ein Marktführer bei traditioneller Sicherheitsventiltechnik, erweitert sein bekannt zuverlässiges Leistungsangebot jetzt auch auf den Tief- und Ultra-Tiefseebereich. Das tiefliegende Sicherheitsventil des Typs Optimax schützt vor einem katastrophalen Verlust der Bohrlochkontrolle, indem es einen ausfallsicheren Verschluss bis zu einem Druck von 68 MPa (10.000 psi) bereitstellt. Es ist für eine maximale Tiefe von 3.658 m (12.000 ft) ausgelegt. Die Ventile sind auf die höchste Validierungsstufe V1 der API-14A monogrammiert.



"Das tiefliegende Sicherheitsventil des Typs Optimax von Weatherford ist ein Paradebeispiel für innovatives Denken", sagte Mark Hopmann, President of Completions bei Weatherford. "Herkömmliche tiefliegende Ventile erfordern in der Regel mit Stickstoff befüllte Kammern, um den hohen hydrostatischen Druck der Control Line auszugleichen. Das tiefliegende Sicherheitsventil des Typs Optimax umgeht dieses Problem durch ein Design, das auf höchst zuverlässiger, felderprobter Technologie aufbaut."



Das tiefliegende Sicherheitsventil des Typs Optimax ist ein integraler Bestandteil des Komplettierungsstrangs und wird durch eine primäre hydraulische Control Line kontrolliert. Bei Druckbeaufschlagung der Control Line bleibt das Ventil in der geöffneten Position. Wird der Druck abgebaut, schließt sich das Ventil, um Anlagen, Personal und Umwelt zu schützen. Ein sekundärer, nach oben zeigender Kolben plus hochbelastbare Triebfedern gewährleisten einen ausfallsicheren Verschluss, wobei der Offenhaltedruck so gering wie möglich gehalten wird.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen mit mehr als 24.500 Mitarbeitern ist in über 80 Ländern vertreten und betreibt ein Netzwerk von 620 Standorten für Produktion, Service, Forschung und Entwicklung und Schulung. Für weitere Informationen besuchen Sie www.weatherford.com und folgen Sie Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



