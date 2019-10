Das in Jordanien ansässige Unternehmen Zalloum Laswi wird zu Andersen Tax Legal

Andersen Global verstärkt seine Präsenz im Nahen Osten mit der Ankündigung, dass das in Jordanien ansässige Unternehmen Zalloum Laswi Vollmitglied der internationalen Gesellschaft geworden ist und den Namen Andersen Tax Legal übernimmt. Das Unternehmen hatte bereits im vergangenen Herbst einen Kooperationsvertrag mit Andersen Global unterzeichnet.

"In weniger als einem Jahr konnten wir die Andersen-Werte der Verantwortung, des erstklassigen Service und der Transparenz hautnah erleben", sagte Rasha Laswi, Office Managing Director von Andersen Tax Legal in Jordanien. "Wir freuen uns darauf, ein Vollmitglied von Andersen Global zu werden und den Namen Andersen an der Tür zu tragen, da er einen Ruf mit sich bringt, der seinesgleichen sucht."

1993 wurde Zalloum Laswi von dem geschäftsführenden Gesellschafter Azzam Zalloum gegründet. Die fast 20 Mitarbeiter der Kanzlei bieten Rechtsdienstleistungen für mittelgroße bis große jordanische Unternehmen und ausländische Unternehmen in den Bereichen Bankwesen und Finanzen, Zivilrecht, Verträge, Auslandsinvestitionen, Rechte an geistigem Eigentum, internationaler Handel und grenzüberschreitende Angelegenheiten, Gesellschafts- und Handelsrecht, Strafrecht, Rechtsstreitigkeiten und Streitbeilegung, Fusionen und Übernahmen und Immobilien.

"Die Rechts- und Wirtschaftsgemeinschaft in Jordanien setzt seit 26 Jahren auf unsere Kollegen bei Zalloum Laswi, und sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Geschäftsstrategie für den gesamten Nahen Osten", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender und CEO von Andersen Global. "Rasha und ihr Team haben während ihrer Zeit bei uns als kooperierende Firma und jetzt als Mitgliedsfirma ihre Leidenschaft für einen reibungslosen Service unter Beweis gestellt, der unser globales Engagement für unsere Kunden auf diese Weise deutlich macht."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 149 Standorten präsent.

