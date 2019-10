DockSense Alert ermöglicht es jedem Bootsbesitzer, von intelligenter Docking-Technologie zu profitieren

FLIR Systems (Nasdaq: FLIR) kündigte heute Raymarine DockSense Alert an, eine neue Ergänzung der intelligenten Docking-Technologie von Raymarine, die für eine größere Anzahl von Schiffstypen entwickelt wurde. Raymarine DockSense, präsentiert Anfang 2019, ist die erste intelligente Objekterkennungs- und Bewegungssensor-gestützte Andocklösung für die Freizeitschifffahrt. Basierend auf dieser zum Patent angemeldeten Technologie kann DockSense Alert auf jedem Boot installiert werden, um Kapitänen dabei zu helfen, ihre Umgebung sicher zu überwachen und ihre Boote mit Zuversicht anzudocken.

DockSense Alert for boats is similar to driver-assist capabilities of today's modern automobiles. It detects, displays, and alerts the captain to obstacles around the boat using FLIR machine vision camera technology and video analytics. (Photo: Business Wire)