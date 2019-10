Schwierige Fragen direkt den vergangenen GMAT-Prüfungen entnommen, zur Erweiterung der Vorbereitungsoptionen für den Prüfungstag der Kandidaten

RESTON, Virginia, USA, Oct. 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate Management Admission Council (GMAC), Verwalter des Graduate Management Admission Test (GMAT) und ein globaler Verband von führenden Wirtschaftshochschulen, gab heute die Veröffentlichung seiner GMAT Official Advanced Questions (offizielle weitergehende Fragen) bekannt, den einzigen Prüfungsmaterialien, die exklusiv die schwierigen Fragen vergangener GMAT-Prüfungen enthalten. Das Produkt rundet das GMAT Official Prep Portfolio (das offizielle Vorbereitungsportfolio) ab und bietet Kandidaten eine Option, sich selbst mit der Beantwortung einer Mischung aus einfachen, mittleren und schweren Fragen aus dem GMAT Official Guide zu fordern.



"Das Erlangen von Selbstvertrauen, um die schwierigsten Fragen beim GMAT zu beantworten, kann das Abschneiden eines Kandidaten und seine Zuversicht am Prüfungstag steigern", sagte Pam Brown, Director of Product Management bei GMAC. "Wir wollen den Prüflingen dazu verhelfen, in Bestform zu sein, und sahen den Bedarf im Markt, ein Tool bereitzustellen, das sie weiter herausfordert, nachdem sie die Fragen des GMAT Official Guide durchgearbeitet haben", fuhr Brown fort. "Durch das Studium der weitergehenden Fragen werden sich die Kandidaten selbstbewusster fühlen, was auch ihre Chancen erhöht, bei den anvisierten Schulen hervorzustechen."

Bestehend aus jeweils 150 Fragen zu quantitativem Denken und 150 zu sprachlogischem Denken, stellen die GMAT Official Advanced Questions den Kandidaten weiteres Material bereit, um ihre Vorbereitung zu erweitern und sich selbst mehr zu fordern. Fachexperten, von denen jeder über Jahrzehnte an Erfahrung beim Erstellen und Redigieren von GMAT-Fragen verfügt, haben umfassende Erklärungen zu den Antworten entwickelt. Fragen werden nach "grundlegenden Kenntnisgebieten" gruppiert und ermöglichen es den Kandidaten, ihren Lernplan an die Struktur des Enhanced Score Report (erweiterter Ergebnisbericht) von GMAT anzupassen.

So wie die GMAT Official Guide-Reihe sind auch die GMAT Official Advanced Questions als Druckausgabe oder als E-Book durch GMACs Partner, Wiley Efficient Learning, erhältlich. Beide Versionen schließen Zugang zur Online Question Bank (Fragensammlung) mit ein, um individuelle Übungssets zusammenzustellen, sich auf bestimmte grundlegende Kenntnisse zu konzentrieren und die Verbesserungen zu messen.

Die Global Edition der GMAT Official Advanced Questions ist für 29,99 USD erhältlich.

Über GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein internationaler Verband der führenden Wirtschaftshochschulen. Er wurde 1953 gegründet und hat sich der Bereitstellung von Lösungen für Wirtschaftshochschulen und Studierenden verschrieben, damit diese sich besser kennenlernen, einstufen und vernetzen können. Wir arbeiten im Namen der Hochschulen und Studierenden und sorgen dafür, dass Letztere gut durch ihr Studium kommen und kein Talent unentdeckt bleibt.

Der GMAC bietet erstklassige Forschungsergebnisse, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Einstufungstests für die Industrie, um die Kunst und Wissenschaft der Zulassungen voranzubringen. Der von GMAC entwickelte und durchgeführte Graduate Management Admission Test (GMAT) ist das am meisten genutzte Einstufungsinstrument für Wirtschaftshochschulen, das bei mehr als 7.000 Studiengängen weltweit zum Einsatz kommt.

Unser Hauptportal für GME-Ressourcen und -Informationen, www.mba.com , wird jährlich sechs Millionen Mal aufgerufen und umfasst das School-Search-Matching-Tool sowie den Suchdienst GMASS, der Studieninteressierte und Wirtschaftshochschulen zusammenbringt.

Der GMAC versteht sich als internationale Organisation mit Niederlassungen in Hongkong und Shanghai.