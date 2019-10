Leclanché SA: Bombardier Transportation wählt Leclanché SA als bevorzugten weltweiten Lieferanten von Batteriesystemen zum Antrieb des Bahntransports EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vertrag Leclanché SA: Bombardier Transportation wählt Leclanché SA als bevorzugten weltweiten Lieferanten von Batteriesystemen zum Antrieb des Bahntransports 02.10.2019 / 06:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bombardier Transportation wählt Leclanché SA als bevorzugten weltweiten Lieferanten von Batteriesystemen zum Antrieb des Bahntransports Leclanché wird zum ausgewählten Lieferanten von Bombardier Transportation: Die Vereinbarung hat ein potenzielles Geschäftsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro über die nächsten fünf Jahre. Nach der Lieferung der ersten Pilot-Batteriesysteme wird Leclanché Batteriesysteme für rund zehn verschiedene Bahnprojekte bereitstellen. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 2. Oktober 2019 Bombardier Transportation, der Anbieter von Mobilitätslösungen, hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) mit Leclanché unterzeichnet, einem der weltweit führenden Anbieter von Energiespeichersystemen für die Transportbranche. Bombardier Transportation wird die branchenführenden, zu 100 % aus europäischer Fertigung stammenden Zellen (GNMC & LTO) in Modul und Packtechnologie von Leclanché in seinem umfangreichen Portfolio von Zügen einsetzen. Die Kooperation zwischen Leclanché und Bombardier verringert die Abhängigkeit der Branche von Dieselmotoren und bringt die Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch den Schienenverkehr voran. Darüber hinaus beschleunigt diese Partnerschaft den Wechsel von BleiSäureBatterien zu LithiumIonenZellen, die auf einer sauberen, umweltfreundlichen und nachhaltigen Technologie basieren. Die Batteriesysteme der neuesten Generation von Leclanché bieten eine höhere Dichte, Effizienz und Lebensdauer, was zu niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten für die Endkunden führt. Einschätzungen gehen davon aus, dass LithiumIonenBatteriesysteme aufgrund ihrer Vorteile bis zum Jahr 2025 den größten Anteil des Batteriemarkts für Züge einnehmen werden. Unabhängige Studien prognostizieren, dass sich die Nachfrage nach Batteriekapazität für Schienenfahrzeuge bis 2025 um 400 % erhöhen wird. Frédéric Hendrick, Leiter für Module Center Energy & Motion bei Bombardier Transportation: "Die Fähigkeit von Leclanché, die komplette Wertschöpfungskette abzudecken und die führenden Batteriezellentechnologien anzubieten - von Design und Produktion der Lithiumzellen in Europa bis hin zu vollständigen Batteriesystemen für Bahnanwendungen, in Verbindung mit unserer Antriebstechnologie -, macht uns gemeinsam zu den Branchenführern bei Elektrifizierungslösungen, die für geringere betriebliche Ausgaben sorgen und ökologische Nachhaltigkeit für alle Zugtypen ermöglichen." Anil Srivastava, CEO von Leclanché: "Wir freuen uns sehr, den Status als bevorzugter Lieferant von Bombardier Transportation, einem der weltweit führenden Anbieter von Mobilitätslösungen für den Bahnverkehr, erreicht zu haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bombardier bei der Entwicklung und Lieferung von Leclanché-Batteriesystemen, die dazu beitragen, nachhaltige, vernetzte und emissionsfreie Lösungen für die Bahnindustrie zu liefern". Diese wichtige Partnerschaft ergänzt das zukunftsträchtige Portfolio von Leclanché mit Aufträgen aus dem gesamten eTransportSektor. Diese werden dazu beitragen, die Elektrifizierung des Schienentransportverkehrs anzukurbeln und die Abhängigkeit des Sektors von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Mit der Zusammenarbeit erhöht sich außerdem die Autonomie von Zügen auf dem nichtelektrifizierten Teil des Schienennetzes und ermöglicht zudem die Bereitstellung von Hybridantrieben, die den neuesten Vorschriften entsprechen. Das trägt dazu bei, den Einsatz von Dieselantrieben in Städten zu vermeiden. eTransport ist eines der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder von Leclanché und bildet einen Schwerpunkt im gesamten Transportsektor, um Schiffe, Busse, Lastkraftwagen und industrielle Off-Highway-Anwendungen mit Hilfe der Energiespeichersysteme von Leclanché anzutreiben. Die Partner von Leclanché profitieren dabei von den unternehmenseigenen Fertigungskapazitäten für GNMC & LTOZellen, dem eigenem BMS-Design und der Montage von Modulen und Packs in hochmodernen Werken in der Schweiz und in Deutschland. Die vertikale Integration des Unternehmens und insbesondere das Eigentümerrecht an der Zellentechnologie sorgen dafür, dass Leclanché ein gefragter Partner ist: Auf diese Weise kann das Unternehmen Produkte besser kundenspezifisch anpassen, schneller reagieren, verfügt über eine größere Flexibilität und bietet einen ausgezeichneten Kundendienst nach dem Verkauf. ________________________ Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). 