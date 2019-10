GRENKE AG: Wachstum im dritten Quartal 2019 mit gesteigerter Profitabilität fortgesetzt DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges GRENKE AG: Wachstum im dritten Quartal 2019 mit gesteigerter Profitabilität fortgesetzt 02.10.2019 / 06:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wachstum im dritten Quartal 2019 mit gesteigerter Profitabilität fortgesetzt - Neugeschäft der GRENKE Gruppe Leasing um 21,7 % in den ersten neun Monaten gewachsen und Jahresprognose leicht angehoben auf 18 % - 21 % (zuvor 16 % - 19 %) - Deckungsbeitrag 2 liegt im dritten Quartal bei 17,1 % nach 16,6 % im zweiten Quartal - KfW und GRENKE unterzeichnen weiteres Globaldarlehen über 200 Mio. EUR Baden-Baden, den 2. Oktober 2019: Die GRENKE Gruppe konnte im dritten Quartal 2019 erfolgreich das Wachstum des ersten Halbjahres mit verbesserter DB2-Marge fortsetzen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöhte sich das akquirierte Volumen - das heißt die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände - um 22,7 % von 559,7 Mio. EUR auf 686,8 Mio. EUR. Insgesamt wurde in den ersten neun Monaten 2019 ein Neugeschäftsvolumen im Bereich Leasing in Höhe von 2.091,7 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 1.718,1 Mio. EUR) erzielt; das entspricht einem Anstieg von 21,7 %. Das Neugeschäft der GRENKE Gruppe Factoring profitierte weiterhin von kräftigen Zuwächsen bei den internationalen Franchisepartnern. Die Summe der angekauften Forderungen konnte im Berichtsquartal um 30,4 % auf 170,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 130,6 Mio. EUR) und im Neunmonatszeitraum um 29,9 % auf 475,7 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 366,2 Mio. EUR) gesteigert werden. "Wir sind mit der Entwicklung unseres Neugeschäfts im bisherigen Jahresverlauf sehr zufrieden. Nachdem die Wachstumsraten in den ersten drei Quartalen 2019 über unseren Erwartungen lagen, heben wir unsere Prognose für das Neugeschäftswachstum im Bereich Leasing von 16 bis 19 Prozent auf 18 bis 21 Prozent an und halten an unserem Kurs für das Geschäftsjahr 2019 fest.", kommentiert Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG. "Unsere internationale Präsenz möchten wir im ersten Halbjahr 2020 mit der Eröffnung eines neuen Franchiseunternehmens in Arizona in den USA weiter ausbauen. Wir sind überzeugt, dass unser seit Jahrzehnten bewährtes Geschäftsmodell auch in diesem Markt auf positive Resonanz treffen wird und wir somit langfristig weitere Wachstumspotenziale realisieren können." Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) der GRENKE Gruppe Leasing nahm im Neunmonatszeitraum 2019 um 15,6 % auf 350,3 Mio. EUR nach 303,0 Mio. EUR im vergleichbaren Vorjahreszeitraum zu. Mit 16,7 % (9M-2019) erhöhte sich die DB2-Marge im Vergleich zum Halbjahr 2019 mit 16,6 % leicht (9M-2018: 17,6 %). Die DB1-Marge der Leasingsparte (Deckungsbeitrag 1 zu Anschaffungswerten) lag in den ersten neun Monaten 2019 bei 12,3 % nach 12,7 % im Vorjahreszeitraum und erreichte einen Wert von 258,1 Mio. EUR nach 218,6 Mio. EUR. "Neben dem Neugeschäftswachstum stimmt uns vor allen Dingen die gute Deckungsbeitragsentwicklung zuversichtlich. So konnte der DB2 der GRENKE Gruppe Leasing im Quartalsvergleich um 50 Basispunkte von 16,6 % (zweites Quartal 2019) auf 17,1 % (drittes Quartal 2019) gesteigert werden. Unsere Maßnahmen behalten wir im Blick, sodass wir unseren Deckungsbeitrag weiter steigern und nachhaltig eine positive Wirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung und den Unternehmenswert erzielen können.", so Sebastian Hirsch, Vorstandsmitglied der GRENKE AG. Die Anzahl der mittels eSignature geschlossenen Verträge ist weiterhin steigend. Im Neunmonatszeitraum 2019 wurden insgesamt 56.455 Verträge (9M-2018: 42.741) über das innovative Angebot geschlossen und erreichte somit eine Steigerung von 32,1 %. Die 2015 eingeführte eSignature, mit der sich Leasingverträge vollständig digital abwickeln lassen, ist in 20 Ländern verfügbar. Weiteres Wachstum verzeichnete die GRENKE Gruppe im dritten Quartal 2019 in allen drei Leasing-Kernmärkten. Das erzielte Plus betrug in Frankreich +25,7 %, in Italien +10,2 % und in Deutschland +23,9 %. Unter den weiteren bedeutenden internationalen Märkten stach besonders Spanien erneut mit einem Wachstum von 34,7 % hervor. Im Rahmen eines weiteren Globaldarlehensvertrages in Höhe von 200 Mio. EUR für Leasingfinanzierungen baut die GRENKE ihre erfolgreiche Kooperation mit der Förderbank KfW aus. "Wir freuen uns über die erfolgreiche Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit der KfW. Vor allem in etwas schwierigeren konjunkturellen Phasen ein wichtiger Baustein für die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland", kommentierte Sebastian Hirsch den Abschluss des weiteren Globaldarlehens. "Seit über 40 Jahren stehen wir bereits als verlässlicher Finanzierungspartner an der Seite kleiner und mittelständischer Unternehmen. Von der gewohnt einfachen, schnellen Abwicklung und den attraktiven Konditionen werden diese nun weiterhin profitieren." Von Januar bis September verzeichnete die GRENKE Gruppe insgesamt 454.937 Leasinganfragen (davon international 376.642), aus denen 231.852 neue Leasingverträge (davon international 185.964) geschlossen wurden. Der mittlere Wert pro Leasingvertragsabschluss bewegte sich mit 9.022 EUR (9M-2018: 8.779 EUR) weiter auf dem geschäftstypischen Niveau. In der Leasingsparte lag die Umwandlungsquote von Anfragen in Verträge bei 51 %. In den internationalen Märkten wurden 49 % der Anfragen in Verträge umgewandelt. Die höchste Umwandlungsquote konnte mit 59 % unverändert in der DACH-Region erzielt werden. Die Diversifizierungsstrategie zeigt sich auch im Kundenportfolio; demnach stellt der Anteil der Kunden, der im Medizinbereich tätig ist, 14,5 % am Neugeschäftswachstum dar. Im Segment Factoring konnte das Neugeschäftsvolumen in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 29,9 % auf 475,7 Mio. EUR (9M-2018: 366,2 Mio. EUR) gesteigert werden. Die Brutto-Marge des in Deutschland erzielten Neugeschäftsvolumens von 129,4 Mio. EUR bewegte sich mit 1,57 % (9M-2018: 1,66 %) auf weiterhin hohem Niveau. In den internationalen Märkten lag die Brutto-Marge des Neugeschäftsvolumens von 124,6 Mio. EUR bei 1,54 % (9M-2018: 1,31 %). Diese Marge bezieht sich auf den durchschnittlichen Zeitraum eines Factoring-Geschäftes von ca. 28 Tagen in Deutschland (9M-2018: ca. 27 Tage) und ca. 42 Tagen auf internationaler Ebene (9M-2018: ca. 40 Tage). Die GRENKE Bank verzeichnete im dritten Quartal beim Kreditgeschäft für kleine und mittlere Unternehmen (inkl. Existenzgründungsfinanzierungen) einen gegenüber dem Halbjahr noch einmal höheren Anstieg. Insgesamt beträgt er nach neun Monaten 28,5 %. Absolut gesehen belief sich das Volumen per 30. September 2019 auf 37,6 Mio. EUR nach 29,3 Mio. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Einlagevolumen der GRENKE Bank stieg um 27,9 % und betrug zum 30. September 2019 799,3 Mio. EUR nach 624,8 Mio. EUR zum Neunmonatsende 2018. Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. EUR) 9M-2019 9M-2018 Veränd. in % Neugeschäft GRENKE Gruppe Leasing 2.091,7 1.718,1 21,7 - davon International 1.569,2 1.278,5 22,7 - davon Franchise-International 60,4 45,1 33,9 - davon DACH* 462,1 394,4 17,2 Westeuropa (ohne DACH)* 543,6 438,7 23,9 Südeuropa* 640,8 542,3 18,2 Nord/Osteuropa* 352,6 277,9 26,9 Übrige Regionen* 92,6 64,8 42,9 9M-2019 9M-2018 Veränd. in % Neugeschäft GRENKE Gruppe Factoring 475,7 366,2 29,9 - davon Deutschland 129,4 128,6 0,6 - davon International 124,6 105,4 18,2 - davon Franchise-International 221,7 132,2 67,7 GRENKE Bank Einlagevolumen 799,3 624,8 27,9 Neugeschäft KMU-Kreditgeschäft 37,6 29,3 28,5 (inkl. Existenzgründungsfinanzierungen) Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts GRENKE Gruppe Leasing 350,3 303,0 15,6 - davon International 273,9 237,4 15,4 - davon Franchise-International 12,9 9,6 33,8 - davon DACH* 63,6 56,0 13,5 Westeuropa (ohne DACH)* 95,3 79,3 20,2 Südeuropa* 107,9 102,0 5,8 Nord/Osteuropa* 63,4 52,3 21,4 Übrige Regionen* 20,2 13,5 49,6 * Regionen: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz Westeuropa (ohne DACH): Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien Nord- | Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Singapur, Türkei, VAE Den Finanzbericht zum 3. Quartal und den ersten neun Monaten 2019 wird das Unternehmen am 30. Oktober 2019 veröffentlichen. Weitere Informationen erhalten Sie von: GRENKE AG Team Investor Relations Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Telefon: +49 7221 5007-204 E-Mail: investor@grenke.de Internet: www.grenke.de Über GRENKE Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30). Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de 02.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 