FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4YF3 HCOB MZC 8 15/25 0.000 %

P82 XFRA AU000000PIC0 PERPETUAL EQU. INV. 0.021 EUR

XFRA DE000HSH4L25 HCOB MZC 17 13/20 0.001 %

WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.073 EUR

TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.211 EUR

5OKA XFRA US6708662019 O'KEY GROUP SA GDR REG S 0.052 EUR

GLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.119 EUR

ET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.073 EUR

CWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.156 EUR

B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.174 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

C1C XFRA FI0009013429 CARGOTEC CORP. B 0.550 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

AXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.367 EUR

I8MA XFRA US8291601008 SIMS METAL MGMT LTD. ADR 0.120 EUR

6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.307 EUR

AVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.018 EUR

2EN XFRA NO0010716418 ENTRA ASA NK 1 0.231 EUR

STB XFRA LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE 0.450 EUR

AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.165 EUR

HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.289 EUR

14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.459 EUR

CQSN XFRA BMG8437G3195 CHINA STAR ENTERT. HD-,01 0.015 EUR

IRA1 XFRA DE000A12BSB8 FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND 1.300 EUR

LWU XFRA AU000000CLH1 COLLECTION HOUSE LTD 0.025 EUR

G18 XFRA US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01 0.385 EUR

2T3 XFRA US78645L1008 SAFEHOLD INC. DL-,01 0.143 EUR

CPZ1 XFRA US2227955026 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.266 EUR