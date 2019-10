FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US9486261061 WEIGHT WATCHERS I. (NEW)

SC2 XFRA US67020Y1001 NUANCE COMMUNIC. DL-,001

EGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001

5NG XFRA CA91912H1082 VALENER INC.