Die frühere Xing hat von 380 Euro auf rund 250 Euro deutlich korrigiert. Bei einem Börsenwert von 1,94 Mrd. Euro gegen einen Umsatz von etwa 260 Mio. Euro in diesem Jahr lässt sich eigentlich eine echte Bewertung gar nicht vornehmen. Doch der Digitaldienstleister rund um den Arbeitsmarkt passt ins Bild: 18 % Umsatzplus und mehr als 1 Mio. neue Mitglieder sowei ein Gewinnanstieg um 22 % sidn in den Griff zu nehmen. Das müsste mit der beschriebenen Korrektur schon richtig eingepreist sein. Ab 220 Euro regen wir Käufe an.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info