Accentro Real Estate AG: Erneutes Kaufpreiswachstum für Eigentumswohnungen in bayerischen Großstädten DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien Accentro Real Estate AG: Erneutes Kaufpreiswachstum für Eigentumswohnungen in bayerischen Großstädten 02.10.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG 12. ACCENTRO Wohneigentumsreport Erneutes Kaufpreiswachstum für Eigentumswohnungen in bayerischen Großstädten * Starke Preissteigerung plus rückläufige Anzahl der Verkäufe verdeutlicht weiter die Angebotsknappheit in Bayern * Trotz höchstem Preisniveau steigen in München wieder die Preise für Eigentumswohnungen * Neubauverkäufe weiter rückläufig Berlin, 02. Oktober 2019 - Die Anzahl der verkauften Wohnungen in München geht leicht zurück und liegt mit 9.846 (2017: 9.950) weiter unterhalb der 10.000er-Marke. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 1,05 Prozent. Die Umsatzentwicklung ist dennoch positiv. So wurde 2018 ein Umsatz von 4,761 Mrd. Euro erzielt (2017: 4,454 Mrd. Euro). Damit ist der Umsatz um 6,89 Prozent gestiegen. Das Plus wurde trotz gesunkener Verkaufszahlen von Neubauten erreicht; die Anzahl der verkauften Neubaueinheiten sank um etwa 9,00 Prozent auf 2.730 (2017: 3.000). "Das Neubauangebot bleibt weiterhin hinter der starken Nachfrage nach Wohneigentum in Bayern und insbesondere München deutlich zurück", erklärt Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. Das geht aus dem aktuellen ACCENTRO Wohneigentumsreport 2019 hervor, für den die Daten der Gutachterausschüsse für die 82 größten deutschen Wohnungsmärkte ausgewertet wurden. Von den acht erfassten Wohnungsmärkten in Bayern verzeichneten Würzburg, Nürnberg, Augsburg und Fürth auch einen Rückgang bei den Transaktionen. In Würzburg lag der Rückgang sogar bei 16,20 Prozent. Jedoch konnten Ingolstadt und Erlangen in der Anzahl der Transaktionen deutlich zulegen mit einem Plus von 37,72 Prozent bzw. 17,29 Prozent. Zudem verzeichnete Regensburg noch ein leichtes Plus von 4,09 Prozent. Anders verhält es sich jedoch bei der Preisentwicklung. Alle Städte bis auf Würzburg und Ingolstadt verzeichneten ein Preiswachstum. Augsburg verzeichnete sogar einen zweistelligen Preiszuwachs von 18,00 Prozent. Auch Nürnberg, das einen Rückgang bei der Anzahl der Transaktionen und dem Gesamtumsatz verzeichnete, erzielte ein Umsatzwachstum je Verkauf von 6,89 Prozent. In Würzburg war mit minus 2,46 Prozent ein leichter Rückgang zu beobachten. "Das hohe Interesse an Wohneigentum in den bayrischen Großstädten wird weiter durch die Zahlen bestätigt", erläutert Mingazzini. "Die Nachfrage übertrifft weiterhin das Angebot", ergänzt er. München bleibt teuerste Stadt Deutschlands Der durchschnittliche Verkaufspreis in der Landeshauptstadt von Bayern ist um rund 8,02 Prozent auf 483.547 Euro gegenüber 447.638 Euro im Jahr 2017 weiter kräftig gestiegen. Damit führt die bayerische Landeshauptstadt München bei den Wohnungspreisen weiterhin das Ranking der teuersten deutschen Großstädte an. Neubautransaktionen sinken weiter Speziell im Neubausegment zeigen sich teilweise sehr deutliche Rückgänge der Transaktionszahlen. Das Angebot an Neubauwohnungen geht zurück. Einzig in Erlangen sind die Zahlen an Transaktionen im Neubausegment gestiegen. "Nach wie vor ist dieser Rückgang einer der Hauptgründe für die starke Preisentwicklung in den bayerischen Großstädten. Erschwert wird der Wohnungsbau auch durch Baulandmangel, hohe Baukosten und langwierige Genehmigungsverfahren. Offenbar ist das der Grund für den Rückgang im Neubau trotz starker Nachfrage. Hier ist weiterhin die Politik gefordert, die Weichen für mehr Neubau zu stellen", sagt Mingazzini. So ging die Anzahl der Neubautransaktionen in Würzburg um 45,00 Prozent zurück, in Augsburg um 43,34 Prozent, in Nürnberg um 10,78 Prozent sowie Fürth um 6,86 Prozent. Auch München und Regensburg verzeichneten Rückgänge um die 9 Prozent. Lediglich in Erlangen und Ingolstadt stieg die Anzahl der Transaktionen um rund 20 Prozent beziehungsweise 8,55 Prozent. Über den ACCENTRO Wohneigentumsreport Bereits zum zwölften Mal veröffentlicht die ACCENTRO Real Estate AG den Wohneigentumsreport. Basis der Analyse sind die Wohneigentumstransaktionen des Berichtsjahres 2018 in allen 82 deutschen Großstädten. Durch den Rückgriff auf die Daten der Gutachterausschüsse unterscheidet sich der Report signifikant von ähnlichen Publikationen, die meist auf Experteneinschätzungen oder der Auswertung von Angebotsdaten beruhen. Detaillierte Ergebnisse des ACCENTRO Wohneigentumsreports zu den zehn einwohnerstärksten Städten Deutschlands und den Entwicklungen der vergangenen elf Jahre stehen Ihnen in der ACCENTRO-Datenbank auch online zur Verfügung und können individuell selektiert werden: https://www.accentro.ag/publikationen/wohneigentumsreport/ Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main- und Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl-Philipp Jann, PB3C GmbH jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 02.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 879761 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 879761 02.10.2019 ISIN DE000A0KFKB3 AXC0058 2019-10-02/08:00