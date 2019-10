Wirecard (WKN: 747206) wächst und wächst und wächst. Sowohl das Zahlenwerk und die Prognosen dieses innovativen Zahlungsdienstleisters, als auch die vielen, vielen Kooperationen scheinen hier lediglich einen Schluss nahezulegen: Dieser DAX-Wert ist operativ in Topform und dürfte auch in den kommenden Jahren sein Geschäftsmodell bedeutend erweitern. Allerdings sind es nicht bloß die vielen Partnerschaften, die hier auf Wachstumskurs hindeuten, sondern auch neue, innovative Produkte. Erst am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...