MITTWOCH, 2. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

DONNERSTAG: Wegen Feiertagen findet in Deutschland und Südkorea kein Handel statt.

Der britische Premierminister Boris Johnson wird der EU am Mittwoch ein "endgültiges Angebot" für ein neues Brexit-Abkommen machen, wie Downing Street am Dienstag mitteilte. Wenn Brüssel nicht zu Gesprächen über den neuen Vorschlag bereit sei, werde die Regierung die Verhandlungen einstellen und es werde zu einem ungeregelten Brexit kommen.

Johnson werde die Details des "fairen und vernünftigen Kompromisses" in seiner Rede zum Abschluss des Parteitags der britischen Konservativen in Manchester am Mittwoch vorstellen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der britische Regierungschef besteht darauf, dass die im bisherigen Austrittsabkommen vorgesehene Auffanglösung für die irisch-nordirische Grenze, der sogenannte Backstop, gestrichen wird. Andernfalls droht er mit einem ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober. Eine Verschiebung des Brexit lehnt er ab.

07:05 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 9 Monate, Baden-Baden

-CH 08:30 Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,3% gg Vj -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht September Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +125.000 Stellen zuvor: +195.000 Stellen 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 (Volumen offen) Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 3,0 Mrd EUR

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.237,00 -0,27 S&P-500-Future 2.945,00 0,25 Nikkei-225 21.784,10 -0,46 Schanghai-Composite 0,00 0,00 +/- Ticks Bund -Future 173,81 -10 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.263,83 -1,32 DAX-Future 12.222,00 -1,55 XDAX 12.235,91 -1,55 MDAX 25.658,39 -0,88 TecDAX 2.790,72 -0,84 EuroStoxx50 3.518,25 -1,43 Stoxx50 3.207,89 -1,47 Dow-Jones 26.573,04 -1,28 S&P-500-Index 2.940,25 -1,23 Nasdaq-Comp. 7.908,69 -1,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,91 -35

Ausblick: An den europäischen Börsen zeichnet sich am Mittwoch eine wenig veränderte Eröffnung ab. Der sehr schwache ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA hatte die Finanzmärkte am Dienstag auf dem falschen Fuß erwischt. Es sieht zunehmend danach aus, dass die Rezession im verarbeitenden Gewerbe globale Ausmaße annimmt, was im direkten Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China stehen dürfte. Am Mittwoch rückt der Brexit wieder verschärft in den Blick. Der britische Premierminister Boris Johnson wird der EU heute ein "endgültiges Angebot" für ein neues Brexit-Abkommen machen. Wenn Brüssel nicht zu Gesprächen über den neuen Vorschlag bereit sei, werde die Regierung die Verhandlungen einstellen und es werde zu einem ungeregelten Brexit kommen. Ob der "harte Brexit" dann tatsächlich kommt, ist unklar, hat das britische Parlament doch ein Gesetz verabschiedet, das diesen verhindern soll.

Rückblick: Schwach - Nach einem optimistischen Start bestätigten zunächst schwache Einkaufsmanager-Indizes aus Europa, dass es in der Industrie nicht rund läuft. Der Auftragseingang wies im September das höchste Minus seit Oktober 2012 auf. Am Nachmittag folgten schwache US-Daten und verursachten eine Verkaufswelle. Vor allem der überraschende Rückgang des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im September belastete. Gegen den Trend im Plus schlossen die Fluglinien. Air France-KLM stiegen um 2,2 Prozent, Ryanair um 1,9 Prozent und Lufthansa um 0,7 Prozent. Auslöser war eine positive Studie von Bank of America-Merrill Lynch, die die Branche mit "Overweight" empfiehlt. Hier sei zu Unrecht eine kräftige Rezession in der Eurozone eingepreist worden, sagten die Analysten. In den Kursen gebe es daher ein relatives Aufwärtspotenzial von 19 Prozent.

Schwach - Spannend bis zum Schluss bleibt der Übernahmekampf um Osram. AMS teilte am Nachmittag mit, bereits direkt 19,99 Prozent des Aktienkapitals an Osram zu halten. Die gesteckte Mindestannahmeschwelle liegt bei 62,5 Prozent. Die Osram-Aktie verlor 0,5 Prozent auf 40,15 Euro. Das Schlusslicht im DAX stellte die Aktie der Deutschen Post mit einem Minus von 3,9 Prozent. Hier bemängelten die Analysten von Berenberg nach dem Kapitalmarkttag, dass der Logistiker beim jährlichen Wachstum vorsichtig sei. Ansonsten starteten einige Fondsgesellschaften in ihr neues Geschäftsjahr und nahmen bei Top-Performern des Jahres in ihren Depots erst einmal Gewinne mit. So schlossen RWE 1,6 Prozent tiefer und Deutsche Börse gaben um 2 Prozent nach.

Im nachbörslichen Geschäft sei es mit der Wall Street noch etwas nach unten gegangen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Die Osram-Aktie gab 0,4 Prozent nach. Um 24.00 Uhr lief die Andienungsfrist für Osram-Aktionäre an die AMS aus, die den MDAX-Konzern übernehmen will.

Schwach - Anlass für die Verluste war der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, der eine massive Enttäuschung lieferte. Statt der erwarteten 50,1 kam er mit 47,8 herein. Damit wies er die größte Kontraktion seit dem Ende der Rezession 2007/09 auf. Bei den Einzelwerten standen General Motors (GM) im Fokus, denn der Streik der Gewerkschaft UAW läuft bereits die dritte Woche. Die Aktie verlor 3,7 Prozent. Die Ford-Aktie zeigte sich 2,8 Prozent leichter. Der US-Autohersteller muss in seinem Indiengeschäft eine Wertberichtigung von bis zu 900 Millionen Dollar buchen. Die Aktien von Online-Brokern gerieten massiv unter Druck, nachdem Charles Schwab die Handelsgebühren für ETFs, Aktien und Optionen an den Börsen in den USA und Kanada gestrichen hat. Die Aktien von Schwab verloren 9,7 Prozent, die Aktien der Wettbewerber TD Ameritrade und E-Trade stürzten um 26 bzw 16 Prozent ab, Interactive Brokers fielen um 9,4 Prozent.

Anleihen stiegen mit den schwachen Konjunkturdaten. Die Zehnjahresrendite fiel mit steigenden Notierungen um 2,8 Basispunkte auf 1,64 Prozent. Zunächst hatten die Treasurys noch nachgegeben. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf eine sehr schwach verlaufene Auktion japanischer Staatsanleihen. Zudem habe die Bank of Japan am Montag angedeutet, sie könnte die Anleihekäufe in diesem Monat einschränken, hieß es.

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:10 Uhr EUR/USD 1,0934 +0,0% 1,0932 1,0922 EUR/JPY 117,92 +0,1% 120,87 117,77 EUR/CHF 1,0861 +0,0% 1,1025 1,0877 EUR/GBR 0,8902 +0,1% 0,8975 0,8930 USD/JPY 107,85 +0,1% 107,74 107,83 GBP/USD 1,2282 -0,1% 1,2500 1,2230 USD/CNY 7,1484 0% 7,1484 7,1484 Bitcoin BTC/USD 8.192,53 -1,45 8.578,75 8.348,38

Die Dollar-Schwäche im Gefolge des ISM-Index trieb den Euro wieder über 1,09. Im späten US-Handel am Dienstag stand er bei 1,0936 Dollar, nach einem Tagestief bei 1,0879 Dollar, das zugleich ein neues Jahrestief war. Ähnliche Schwäche zeigte der Greenback auch zu Yen und Franken, das Pfund konnte dagegen gerade eben die Tagesverluste wieder aufholen, die die britische Währung wegen der Brexit-Sorgen verzeichnete.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,32 53,62 +1,3% 0,70 +12,7% Brent/ICE 59,42 58,89 +0,9% 0,53 +7,1%

Die Ölpreise drehten mit den Aktien nach unten ab. Es war der sechste Handelstag in Folge mit Verlusten. Im frühen Geschäft hatten sich die Preise noch leicht erholt. Händler verwiesen hierzu auf eine Reuters-Umfrage, wonach die Förderung der Opec-Mitglieder sowie Russlands und der USA im September zurückgegangen ist. Mit dem schwachen ISM-Index wurden die Aufschläge aber wieder abgegeben. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum Settlement um 0,8 Prozent auf 53,62 Dollar, für Brent ging es um 0,6 Prozent auf 58,90 Dollar nach oben. Die nach US-Börsenschluss veröffentlichten wöchentlichen US-Lagerdaten des American Petroleum Institute (API) wiesen jedoch überraschend einen Rückgang der Ölvorräte aus, was den Ölpreisen am Mittwochmorgen zu einer Erholung verhilft.

