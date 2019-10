Zum Monatsende am Montag zeigte sich der DAX freundlich. Auch die gestrige Eröffnung mit einem knappen Test der 12.500er-Marke unterstützte die Bullen. Doch im langfristigen Bild ist der Markt weiterhin nach oben gedeckelt und Erholungen trafen stets auf die Bereitschaft für Absicherungsgeschäfte und Verkäufe. So fiel der DAX schon am Vormittag zurück und die schwachen US-Konjunkturdaten beschleunigten ...

