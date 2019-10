Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern lange Zeit einen ruhigen bis guten Handelstag erlebt. Zeitweise schnupperte er an der Marke von 12.500 Punkten. Dann kamen schwache US-Konjunkturdaten und der DAX rauschte in die Tiefe. Am Ende lag er bei 12.264 Punkten. Das ist ein Minus von rund 1,3 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Gold.