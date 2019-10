02.10.2019 - Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019, endend am 30.06.2019, erzielte KROMI Logistik AG (ISIN: DE000A0KFUJ5) Umsatzerlöse in Höhe von 74,8 Mio. EUR (Vorjahr: 80,4 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von -0,9 Mio. EUR. In diesem Ergebnis enthalten sind drei nicht-operative Sondereffekte in einer Gesamthöhe von 0,9 Mio. EUR. Bereinigt um diese Sondereffekte wurde für das Geschäftsjahr ein ausgeglichenes EBIT erzielt, wobei das EBIT im zweiten Halbjahr bereits deutlich positiv war. Das Geschäftsjahr 2018/2019 war durch wesentliche Herausforderungen gekennzeichnet, die sich auch auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...