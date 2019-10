1,9 Mrd. Euro Marktwert sind für den absoluten Spezialisten in der Kaschmirmode auch nicht ohne weiteres verträglich. Wer Pullover bis um die 2.000 Euro und mehr herstellt und verkauft, ist natürlich mit anderen nicht vergleichbar. Doch auch Cucinelli musste seine Korrektur absolvieren, die ungefähr 20 % betrug. Also für modebewusste Investoren mit Sinn für den unabhängigen Trend eines Unternehmens ist diese Aktie eine Überlegung wert.



