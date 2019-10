Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wie gewonnen, so zerronnen. Der DAX hat gestern innerhalb kürzester Zeit die Gewinne der vergangenen Tage aufgebraucht. Anlass war der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA, ein wichtiger Frühindikator. Dementsprechend schlecht sind heute auch die Vorgaben aus den USA. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl, ExxonMobil, Uber, Volkswagen, BMW, Vonovia und die Telekom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.