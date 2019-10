(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Automatische Datenerkennung und Datenmaskierung für personenbezogene Daten in strukturierten, semistrukturierten und unstrukturierten Quellen!

Babenhausen 02.10.2019 08:20

Datenerkennung und -maskierung für PII in strukturierten + semistrukturierten Quellen!

In der Regel wird die [url=https://www.jet-software.com/datenmaskierung-statische-datenmaskierung/]statische Datenmaskierung[/url] für Produktionsdaten im Ruhezustand durchgeführt, damit sie sicher gespeichert werden können, oder wenn sie zu Test- oder Entwicklungszwecken in nicht-produktive Umgebungen repliziert werden. Die [url=https://www.jet-software.com/datenmaskierung-dynamische-datenmaskierung/]dynamische Datenmaskierung[/url] wird bei Abfragen an Daten in Produktionstabellen durchgeführt, so dass diejenigen die nicht berechtigt sind, ursprüngliche Spaltenwerte zu sehen, stattdessen redigierte Ansichten der Werte in ihrer Anwendung sehen.

[url=https://www.jet-software.com/fieldshield/]FieldSHield[/url] für den Schutz der Daten während des gesamten Lebenszyklus!

[url=https://www.jet-software.com/fieldshield/]IRI FieldShield®[/url] ist eine leistungsstarke und kostengünstige Software zur Datenerkennung und -maskierung für PII in strukturierten und semistrukturierten Quellen, groß und klein. Die FieldShield-Dienstprogramme in Eclipse dienen zur Profilierung und De-Identifizierung von Daten im Ruhezustand ([url=https://www.jet-software.com/datenmaskierung-statische-datenmaskierung/]statische Datenmaskierung[/url]) und das FieldShield SDK wird zur Sicherung von Daten in Bewegung (dynamische Datenmaskierung) verwendet.

Zusätzliche Lösungen: [url=https://www.jet-software.com/cellshield/]IRI CellShield für PII in Excel[/url] und [url=https://www.jet-software.com/darkshield/]IRI DarkShield für Dark Data[/url] wie unstrukturierte Text-, Dokumenten- und Bilddateien.

Anonymisieren bei Datenintegration (ETL), Föderation, Replikation, Test und Analytik!

[url=http://www.jet-software.com/fieldshield]FieldShield[/url] klassifiziert, durchsucht und schützt Feldwerte in DBs und Flat-Files mit den branchenweit umfangreichsten Funktionen zur Datenmaskierung und -anonymisierung der Data Security Governance. [url=http://www.jet-software.com/fieldshield]FieldShield[/url] misst statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass Quasi-Identifikatoren jemanden neu identifizieren können. Zusätzlich erstellt [url=http://www.jet-software.com/fieldshield]FieldShield[/url] umfangreiche Audit-Protokolle zur Überprüfung der Compliance.

[url=http://www.jet-software.com/fieldshield]FieldShield[/url] kann die Auswirkungen von Datenschutzverletzungen beseitigen und Ihnen helfen, die US-Datenschutzgesetze wie CCPA, CIPSEA, FERPA, GLBA, HIPAA/HITECH, HMDA, MISMO, PCI DSS und SOC2 sowie die DPA, GDPR, IPDPC, KVKK, PDPA, PIPEDA und POPI im Ausland einzuhalten.

[url=https://www.jet-software.com/fieldshield/]FieldShield[/url] ist der beste Weg, um Ihre Daten zu:

*[url=https://www.jet-software.com/fieldshield-funktionen-vorteile/]Verbinden und schützen[/url] Sie PII in RDB-Tabellen und Flat-Files sowie MongoDB und JSON

*Automatisches [url=https://www.jet-software.com/fieldshield-funktionen-vorteile/]Scannen und Klassifizieren[/url] von PII und anschließend Anwenden der gleichen Maskierungsregeln auf alle Quellen

*[url=https://www.jet-software.com/fieldshield-funktionen-vorteile/]Maskieren Sie große Datenmengen[/url] auf bestehenden Systemen ohne Hadoop, In-Memory-Datenbanken oder Appliances

*[url=https://www.jet-software.com/fieldshield-funktionen-vorteile/]Verschlüsseln und de-ID PII[/url], ohne das Erscheinungsbild zu verändern oder den Zugriff auf nicht sensible Daten zu verlieren

*Bestimmen Sie das [url=https://www.jet-software.com/fieldshield-funktionen-vorteile/]Risiko einer erneuten Identifizierung[/url] und verallgemeinern Sie Quasi-Identifikatoren, damit sie anonym und nützlich sind

*Verwenden Sie [url=https://www.jet-software.com/fieldshield-funktionen-vorteile/]automatisch erstellte Auditprotokolle, Auftragsdiagramme und Risikoberichte[/url], um die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu überprüfen

*Fügen Sie [url=https://www.jet-software.com/fieldshield-funktionen-vorteile/]Datenmaskierung in Transformations-, Migrations-, Replikations-, Lade-, Föderations- und Analyseaufträge[/url] ein

Sehen Sie ein [url=https://www.iri.com/customers/case-studies/fieldshield-bfsi-use-case-static-dynamic-data-masking]hier ein Beispiel[/url] für die statische und dynamische Datenmaskierung einer Versicherungsgesellschaft in einer Oracle-Umgebung (Daten verteilt in 58 Oracle 12c und IBM iSeries DB2 Tabellen), oder [url=https://www.iri.com/blog/category/data-protection/]hier der Blog zum Thema Datenschutz[/url] unseres Partners IRI.

Über uns:

Seit über 40 Jahren nutzen weltweit Kunden wie die NASA, American Airlines, Walt Disney, COMCAST, Universal Music, Reuters, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeskriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit, Rolex, Lufthansa, BMW, VW, ... unsere Software-Lösungen für Datenmanagement und Datenschutz! Zusätzlich finden Sie hier eine Referenzen-Auswahl.

Über IRI:

Seit 1993 besteht die Kooperation mit dem Unternehmen Innovative Routines International Inc. (IRI) aus Florida, USA. Damit haben wir unser Portfolio um die Produkte CoSort, Voracity, NextForm, DarkShield, FieldShield, RowGen, FACT, CellShield und Chakra Max erweitert. JET-Software besitzt als einziges Unternehmen die deutschen Vertriebsrechte für diese Produkte. Weitere Informationen zu unserem Partner finden Sie direkt hier.

JET-Software entwickelt und vertreibt seit 1986 Software für die Datenverarbeitung für gängige Betriebssysteme wie BS2000/OSD, z/OS, z/VSE, UNIX & Derivate, Linux und Windows. Benötigte Portierungen werden bei Bedarf realisiert.

Wir unterstützen weltweit über 20.000 Installationen. Zu unseren langjährigen Referenzen zählen deutsche Bundes- und Landesbehörden, Sozial- und Privatversicherungen, Landes-, Privat- und Großbanken, nationale und internationale Dienstleister, der Mittelstand sowie Großunternehmen.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Name: Amadeus Thomas

Telefon: +49 (6073) 711403

Fax: 06073-711405

E-Mail: amadeus.thomas@jet-software.com

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2019 02:20 ET (06:20 GMT)