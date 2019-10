Wollerau (ots) -



- Seit dem 27. September 2019 heisst die Dolphin Systems AG

offiziell F24 Schweiz AG. - An den operativen Tätigkeiten in den Bereichen

Business-Messaging, Alarmierung, Krisenmanagement ändert sich

nichts. - Die Umfirmierung vereinheitlicht den internationalen Auftritt

aller F24 Tochtergesellschaften. Durch das offizielle in Kraft treten der Namensänderung im Handelsregister des Kanton Schwyz vom 27.09.2019 wird die Firma Dolphin Systems AG umbenannt.



Ab sofort heisst die Firma F24 Schweiz AG.



An den operativen Tätigkeiten in den Bereichen Business-Messaging, Alarmierung, Krisenmanagement ändert sich nichts. Der Sitz bleibt in Wollerau (SZ).



Mit der Umfirmierung Ihrer Tochterfirma in der Schweiz vereinheitlicht die F24 AG aus München ihren internationalen Auftritt als europäische Marktführerin in den Bereichen Alarmierung, Krisenmanagement und kritische Geschäftskommunikation.



Über F24 Schweiz AG



Im April 2016 wurde die 1992 gegründete Dolphin Systems AG mit Sitz in Wollerau (Kanton Schwyz) Teil der F24 Gruppe und heisst seit dem 27.09.2019 F24 Schweiz AG.



Das Unternehmen beschäftigt über 30 hoch qualifizierte Mitarbeitende und verfügt über beinahe 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Business Messaging, Alarmierung und Krisenmanagement.



Mit der Business-Kommunikations-Plattform eCall bietet F24 Schweiz Lösungen für die hochvolumige Kommunikation von kritischen bis zu vertraulichen Inhalten im Unternehmensumfeld und vertreibt in der Schweiz exklusiv die europäisch führende Saas-Lösung für globales Alarmierungs- und Krisenmanagement FACT24.



Über F24 AG



F24 ist der führende Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Alarmierung und Krisenmanagement (FACT24) sowie für sensible und kritische Kommunikation (eCall) in Europa. Mit FACT24 bietet das Unternehmen eine hochinnovative Lösung und unterstützt weltweit Kunden beim effizienten und erfolgreichen Managen von Incidents, Not- und Krisenfällen. Darüber hinaus bietet die eCall-Plattform Lösungen für die hochvolumige Kommunikation von kritischen bis zu vertraulichen Inhalten im Unternehmensumfeld.



Die im Jahr 2000 gegründete F24 AG hat ihren Firmensitz in München. Sie unterstützt mit ihren Tochtergesellschaften über 2.500 Unternehmen und Organisationen in über 100 Ländern der Erde - im Rahmen der täglichen Kommunikation kritischer oder vertraulicher Inhalte oder im Fall einer Krise. Damit gehört die F24-Gruppe zu den weltweit führenden SaaS-Anbietern für Alarmierung und Krisenmanagement sowie kritische Kommunikation für Geschäftskunden.



Als weltweit erstes Unternehmen hat F24 sein integriertes Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) und Business Continuity (BCMS) durch "The British Standards Institution" (BSI) zertifizieren lassen. F24 ist als erstes und einziges europäisches Unternehmen im Gartner Bericht für Emergency/Mass Notification Services gelistet.



Kontakt:



F24 Schweiz AG

Yves P. Grepper

Mitglied der Geschäftsleitung

+41 44 787 40 32

yves.grepper@f24.com

www.f24.com



F24 AG

Dr. Stefanie Hauer

Corporate Communications

+49 89 2323 638-0

presse@f24.com

www.f24.com



Original-Content von: F24 Schweiz AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100067457