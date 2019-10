Wynn Resorts - Sammelklage bedroht die Hotel- und Kasinoaktie!

Shortsetup

Symbol:ISIN: US9831341071Wynn Resorts ist ein Kasino- und Hotelbetreiber aus Las Vegas, Nevada. Mit ca. 26.000 Mitarbeitern erwirtschaftete der Konzern in seinen Unterhaltungstempeln im Geschäftsjahr 2018 mehr als 6,7 Mrd. USD Umsatz und einen Gewinn nach Steuern von 572 Mio. USD. Einen herben Dämpfer musst das Unternehmen Anfang des Jahres verkraften, als der damalige CEO und Gründer Steve Wynn nach Beschwerden mehrere Mitarbeiterinnen über sexuelle Nötigungen seinen Posten räumen musste und der Konzern eine Strafe von 20 Mio. USD aufgebrummt bekam. Nun brodelt es erneut an dieser Front, da eine als Heilmasseurin angestellte Mitarbeiterin eine Sammelklage wegen menschenfeindlicher Arbeitsbedingungen anstrengt. Der Chart von Wynn Resorts sieht ebenfalls nicht gut aus, der Wert konnte nach dem letzten Abpraller beim Support von 102,74 USD nur kurzzeitig über den EMAs 20 und 50 auf Tagesbasis verweilen und musste diese bereits wieder aufgeben. Derzeit konsolidiert der Anteilsschein unter den gleitenden Durchschnitten, ein Bruch des Tagestiefs vom 23.09. könnte die Abwärtsbewegung deutlich beschleunigen.Die Nachrichtenlage rund um den Kasinobetreiber sieht nicht gut, die Sammelklage aktueller Mitarbeiter wirft ein schlechtes Licht auf den Konzern. Ein schwächelnder Gesamtmarkt trägt sein übriges dazu bei und ein schneller Abverkauf in Richtung des Doppeltiefs im Bereich 102-103 USD sehe ich als wahrscheinlich an!Ein handelbares Shortsetup ergibt sich beim Bruch des Tagestiefs vom 23.09. bei 106,75 USD. Den Stopp Loss können engagierte Anleger über der aktuellen seitwärtsgerichteten Konsolidierungszone, über dem EMA 20, bei 113,70 USD platzieren. Als erstes Ziel würde ich den Bereich rund um das Doppeltief anvisieren mit der Option auf einen Breakdown bis in den Bereich 93 USD, insofern der Gesamtmarkt weiter Schwäche zeigt.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in WYNN