...mit ähnlichem Anspruch. Die Schweden gelten als einer der führenden Entwickler von Brennstoffzellen und wuren soeben in das Konsortium H2HAUL aufgenommen, womit die Finanzierung der weiteren Entwicklung im EU-Rahmen gesichert ist. Die Brennstoffzelle ist die dritte Alternative im Motorenbau und natürlich eine Zukunftsperspektive, die sich zur Zeit in Zahlen noch nicht greifen lässt. Mit der genannten Nachricht erreichte Powercell soeben einen neuen Rekordkurs. Wer will der kann!



