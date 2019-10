Der DAX wird zur Wochenmitte mit einem leichten Abschlag in den Tag starten, nachdem schwache Wirtschaftsdaten aus Deutschland und den USA am Dienstag zu kräftigeren Verlusten geführt hatten. In der restlichen Handelswoche stehen die wichtigen Arbeitsmarktberichte in den USA im Fokus der Anleger. Negative Überraschungen könnten hier zwar belasten, dürften jedoch die Zinsfantasie wieder schüren. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

