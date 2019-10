Berlin (ots) - Am Mittwoch, 2.10.2019 startet das Voting zum Publikumspreis des INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA). In der Kategorie "Performance" wird der beste Liveact des Jahres ausgezeichnet. Bestimmt wird der Gewinner von denjenigen, die am besten beurteilen können, wer auf der Bühne eine außergewöhnlich gute Show abliefert - dem Publikum.



Unter www.internationalmusicaward.com kann ab sofort eine Woche lang bis zum 9. Oktober über die Favoriten abgestimmt werden, die es auf besondere Weise geschafft haben, die Besucher ihrer Konzerte mitzureißen. Zur Wahl stehen acht Künstlerinnen und Künstler, die von den Musikredaktionen des ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER ausgewählt wurden.



Die erstmalige Verleihung des IMA findet am 22. November 2019 in der Berliner Verti Music Hall statt. Neben dem Publikumspreis in der Kategorie "Performance" wird in insgesamt acht verschiedenen Kategorien ausgezeichnet, darunter "Commitment", "Future" und "Style". Außerdem wird es einen "Hero"-Preis für das Lebenswerk geben.



Die Nominierten des INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) 2019 in der Kategorie "Performance" sind:



- Rammstein (Europa Stadion Tour)

- Stormzy (Glastonbury 2019)

- Udo Lindenberg (Udo Lindenberg - Live 2019)

- Slayer (Final World Tour 2018/19)

- Christine and the Queens (Chris Tour 2018)

- Anna Calvi (Hunter Tour 2018/19)

- Muse (Simulation Theory World Tour 2019)

- Florence + The Machine (High As Hope Tour) Sebastian Zabel, Chefredakteur des ROLLING STONE, zum Voting: "In der Kategorie 'Performance' des INTERNATIONAL MUSIC AWARD fragen wir nach der Meinung der Zuschauer. Niemand kann besser über die vermittelten Emotionen und Bindungskraft einer Liveshow urteilen, als diejenigen, die sie aus der Fanperspektive erleben."



Über IMA



Der INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) ist der erste deutsche Musikpreis, dessen wichtigste Kriterien Leidenschaft, Haltung und Innovation sind, ein Popkulturpreis für die digitale Generation. Von Leuten, die Musik lieben - für Leute, die Musik lieben. Ins Leben gerufen vom Axel Springer Mediahouse Berlin, inhaltlich begleitet von ROLLING STONE.



Über ROLLING STONE



ROLLING STONE ist eines der maßgeblichen Musikmagazine in Deutschland. 1967 in den USA gegründet, erscheint die deutsche Ausgabe seit 25 Jahren. In Print und digital befasst sich die Redaktion mit allen relevanten Themen der Popkultur - auch aus den Bereichen Film/TV, Literatur, Kunst und Gesellschaft.



