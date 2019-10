Rapperswil (ots) - Die bexio-Community wächst weiter: Bereits über 25'000 Unternehmen vertrauen auf die Business-Software. Unter anderem dank vielen weiteren Treuhand-Partnern und der verstärkten Präsenz in der Romandie und im Tessin baut bexio seine Position als einer der Marktführer cloudbasierter Business-Software für Schweizer Kleinunternehmer weiter aus.



Die Business-Software bexio wächst - nicht nur in der Deutschschweiz, sondern auch in der Romandie und im Tessin. Um Kunden in der Westschweiz dasselbe Kundenerlebnis zu bieten, eröffnete bexio Anfang Jahr einen Standort in Renens bei Lausanne und verstärkt seine Präsenz kontinuierlich. Kurz darauf folgte die Markteinführung im Tessin. Unter anderem über neue Treuhand-Partner, welche auf bexio setzen, konnte bexio sein Kundenwachstum weiter vorantreiben. «All diese Schritte sind wichtig, um unser Wachstum nachhaltig zu gestalten. Selbstverständlich arbeiten wir zudem intensiv an unserem Produkt, um die Zusammenarbeit zwischen Treuhändern und ihren Mandanten in der Zukunft noch weiter zu verbessern», betont Rouven Mayer, Leiter operatives Geschäft. Inzwischen arbeitet hinter bexio ein über 100-köpfiges Team jeden Tag hart daran, potenziellen und bestehenden Kunden die Administration weiter zu vereinfachen. Mit Erfolg: Teilweise über 1'000 Neukunden pro Monat gewinnt der Business-Software-Anbieter hinzu.



Bereits zum fünften Mal traf sich die immer grösser werdende bexio-Community vergangenen Freitag in Zürich zum «bexio Community Day». «Dieser stand ganz im Zeichen von Produktneuerungen, dem Eintauchen in interessante Themen, Kennenlernen von Partnern und dem gegenseitigen Austausch in der Unternehmer-Community», fasst Jeremias Meier, Mitgründer und Managing Director von bexio, den erfolgreichen Event zusammen.



