Die Aussicht auf Aktienrückkäufe von Drägerwerk hat am Mittwoch im frühen Handel den Kurs beflügelt. Zuletzt legten die Vorzugsaktien um 6,1 Prozent auf 43,74 Euro zu. In der Spitze waren es sogar 9,2 Prozent. Wegen des starken Kursausschlags war der Handel mit den Aktien auf Xetra kurzzeitig unterbrochen.

Der Hersteller von Medizin- und Sicherheittechnik will nach eigener Aussage in der ersten Novemberhälfte bis zu 584 000 eigene Vorzugsaktien am Markt zurückkaufen. Das entspricht knapp acht Prozent aller 7,6 Millionen ausstehenden Vorzugsaktien./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005550636

AXC0079 2019-10-02/09:26