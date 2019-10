Hamburg (ots) - Dennenesch Zoudé, 52, spricht erstmals darüber, wie sie den plötzlichen Tod ihres Mannes Carlo Rola, 58, vor drei Jahren verarbeitet hat. In GALA (Heft 41/2019, ab heute im Handel) sagt die Schauspielerin ("Tierärztin Dr. Mertens"): "Nur eine Woche später habe ich mir eine Trauerbegleiterin gesucht. Man muss doch erst mal verstehen, was es bedeutet, wenn der wichtigste Mensch im Leben einfach nicht mehr da ist."



Heute sei sie "wahnsinnig neugierig auf alles, was noch kommt." Auch in Sachen Liebe. Zoudé zu GALA: "Ich glaube nicht, dass man Flirten verlernen kann."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



