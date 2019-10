Der Hersteller von Holzwerkstoff- und Kunststofferzeugnissen, die Westag & Getalit AG, meldet heute den Verkauf ihres Anteils am Hersteller von Arbeitsplatten, der AKP Carat-Arbeitsplatten GmbH. Damit will sich AKP zukünftig verstärkt auf das Kerngeschäft konzentrieren. Die Vereinbarung zum Verkauf beläuft sich auf den 49prozentigen Anteil der Westag & Getalit AG. Dieser wird für 7,3 Mio. Euro direkt an die AKP Carat-Arbeitsplatten GmbH verkauft. Der Verkauf erfolgt damit deutlic..

