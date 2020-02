Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Rheda-Wiedenbrück (pta015/21.02.2020/13:52) - Mit Wirkung ab dem 15.04.2020 übernimmt Herr Michael Sindram den Vorsitz des Vorstandes der Westag & Getalit AG. Herr Michael Sindram hielt in der Vergangenheit Führungsfunktionen in unterschiedlichen, für die Westag & Getalit AG relevanten Industrien, inne. Mit der Bestellung von Herrn Michael Sindram hat die Westag & Getalit AG eine Führungspersönlichkeit gefunden, die die neue strategische Ausrichtung der Gesellschaft vorantreiben wird.



Die vorstehende Meldung sowie weitere Informationen über unsere Gesellschaft können über unsere Internetadresse unter www.westag-getalit.com abgerufen werden.



Weitere Informationen: Westag & Getalit AG | Thomas Sudhoff Leiter Unternehmenskommunikation Hellweg 15 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück Tel. +49 (0) 52 42 / 17-5176 | Fax +49 (0) 52 42 / 17-75176 sudhoff@westag-getalit.com | www.westag-getalit.com



(Ende)



Aussender: Westag & Getalit AG Adresse: Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbrück Land: Deutschland Ansprechpartner: Thomas Sudhoff Tel.: +49 5242 17-5176 E-Mail: sudhoff@westag-getalit.com Website: www.westag-getalit.com



ISIN(s): DE0007775207 (Aktie), DE0007775231 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1582289520292



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 21, 2020 07:52 ET (12:52 GMT)





WESTAG & GETALIT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de