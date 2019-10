Microsoft: Neue Kooperation mit Novartis im Bereich Künstliche Intelligenz

Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) arbeitet mit dem Biotech- und Pharmakonzern Novartis (WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267) im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in der Forschung zusammen. Wie der Basler Konzern am Dienstag bekanntgab, finden die Forschungsaktivitäten auf dem Novartis Campus in Basel statt, im Novartis Global Service Center in Dublin und im Microsoft Research Lab in Großbritannien.

Schwere Rechenaufgaben bewältigen

Laut Novartis werde das Unternehmen ein KI-Innovationslabor einrichten. Hier sollen die Datensätze von Novartis mit den KI-Lösungen von Microsoft zusammengeführt werden. Ziel ist es vor allem, schwere Rechenaufgaben in der Biowissenschaft zu bewältigen.

