Klockan 09.00 idag handelstoppades aktierna i SECTRA AB (SECT B, ISIN-kod SE0012853661, orderboks-ID 003083) felaktigt. Handelsstoppet berodde på ett manuellt fel hos Nasdaq Stockholm AB. Handeln i bolagets aktie återupptogs klockan 10.00. At 09.00 today the shares in SECTRA AB (SECT B, ISIN-kod SE0012853661, orderbook-ID 003083) were incorrectly suspended. The suspension of trading was caused by a manual error by Nasdaq Stockholm AB. The trading in the shares was resumed at 10.00. För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Karin Ydén eller Elias Skog på telefon 08-405 60 00, or iss@nasdaq.com. For further information concerning this exchange notice please contact Karin Ydén or Elias Skog, telephone +46 8 405 60 00, or iss@nasdaq.com. Nasdaq Stockholm AB