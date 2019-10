Der französische Entsorgungskonzern Suez S.A. (ISIN: FR0010613471) stellt seinen Aktionären für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,65 Euro je Aktie in Aussicht. Suez hatte für das Jahr 2018 ebenfalls eine Dividende von 0,65 Euro ausgeschüttet. Seit dem Listing der Aktie am 22. Juli 2008 liegt die Dividende auf diesem Niveau. Beim derzeitigen Aktienkurs von 13,86 Euro entspricht ...

