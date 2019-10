Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stockt die Bundesfinanzagentur die Bundesobligation Oktober 2024 um 3 Mrd. EUR auf, wodurch sich das ausstehende Volumen auf 11 Mrd. EUR erhöht, so die Analysten der Helaba.Die letzte Auktion dieser Schuldverschreibung sei Anfang September mit einer durchschnittlichen Zuteilungsrendite von -0,88% erfolgt. Seitdem habe sich das Renditeniveau der 5J-Benchmarkanleihe etwas erholt und liege aktuell bei -0,79%. Die jüngsten Indikatoren in der Eurozone würden keine Hinweise auf eine schnelle Konjunkturerholung geben und tendenziell Rentenpapiere sicher geltender Staaten stützen. So sei der Abwärtstrend mit Ursprung Oktober nach wie vor intakt. Die Trendlinie verlaufe heute bei -0,61%. Die amerikanische Notenbank habe bei ihrer letzten Zinsentscheidung Mitte September die Möglichkeit von weiteren Zinssenkungen signalisiert. Die 5J-Renditedifferenz zwischen Treasuries und dem deutschen Pendant belaufe sich momentan auf 237 Basispunkte. (02.10.2019/alc/a/a) ...

