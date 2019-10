Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem der Wochenstart am EUR Credit Markt ruhig verlief und aufgrund des diese Woche anstehenden Feiertages in Deutschland viele mit einer Verschnaufspause rechneten, wurden diese schnell eines besseren belehrt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Verschnaufspause, nach emissionreichen Wochen, sei bereits nach einem Tag beendet gewesen. Zum Start des Oktobers habe es gestern 15 Emissionen mit einem Gesamtvolumen von EUR 9,3 Mrd. gegeben. Davon hätten 6 aus dem Financial-, 5 aus dem Corporate- und 4 aus SSA-Segment gestammt. Nachdem sich letzte Woche teilweise die Meinung durchgesetzt habe, dass der Covered Bond Markt gesätigt sei bzw. die Nachfrage deutlich rückläufig sei, habe sich bei der Emission der Monte dei Paschi (EUR 1 Mrd., 7 Jahre, MS+125 BP, A1/A+, Orderbuch mehr als EUR 4,25 Mrd.) gezeigt, dass die Nachfrage durchaus in Takt sei. Ebenfalls eine 7-jährige Anleihe habe Santander ("grüner" Senior preferrred, EUR 1 Mrd., MS+65 BP, A2/A/A, Orderbuch mehr als EUR 5,4 Mrd.) platziert. ...

