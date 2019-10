Guten Morgen,die nächste Zinssenkung der Fed dürfte vor dem Hintergrund der neusten Einkaufsmanagerdaten der Industrie und den Schätzungen der Wirtschaft so gut wie sicher sein. Kein Zentralbank-Chef wird tatenlos zusehen, wie sich die verarbeitende Industrie abschwächt, und das vor einem Wahljahr. Konkret: Das Institute for Supply Management (ISM) gab gestern bekannt, dass der US-Einkaufsmanagerindex für die verarbeitende Industrie von 49,1 Punkten im Vormonat auf 47,8 Zähler absackte. Das wäre dann der schwächste Wert seit Juni 2009, dem Ende der Rezession infolge der Finanzkrise. Entsprechend groß der Schreck an der Wall Street.

