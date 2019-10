VW trotz Dieselskandal solide unterwegs

Der Dieselskandal macht dem deutschen Autobauer VW auch nach vier Jahren noch zu schaffen. Trotzdem konnte VW seine Ergebnisse im ersten Halbjahr deutlich steigern - und die Weichen für die Zukunft sind gestellt. So investiert der Konzern massiv in neue Technologien. Dies zahlt sich aus, denn VW gehört unterdessen zu den führenden Unternehmen in diesem Gebiet.

Dieselskandal noch nicht über den Tisch

Der vier Jahre alte Dieselskandal beschert dem deutschen Autobauer VW (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) noch immer negative Schlagzeilen und sorgt immer mal wieder für Kurseinbußen. Die Wiedergutmachung des Skandals hat den Konzern bereits EUR 30 Mrd. gekostet. Gestern wurde außerdem bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig die VW-Konzernspitze wegen Marktmanipulation anklagt. Die Konzernvorsitzenden hätten ihre Pflicht, den Kapitalmarkt zu informieren, nicht wahrgenommen und somit verletzt. Der Kurs der Volkswagen-Aktie viel in der Folge um gute 2%.

