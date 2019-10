Hafen von Qingdao - Erfolgreicher Abschluss der vierten internationalen Regatta Fareast Cup 2019 DGAP-News: Qingdao Simul International Cultural and sports CO. Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges Hafen von Qingdao - Erfolgreicher Abschluss der vierten internationalen Regatta Fareast Cup 2019 02.10.2019 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hafen von Qingdao - Erfolgreicher Abschluss der vierten internationalen Regatta Fareast Cup 2019 QINGDAO, CHINA - Pressemitteilung -27. September 2019 Am Morgen des 25. September 2019 ging die vierte internationale Regatta "Fareast Cup" 2019 mit der Ankunft der Teams SCO Youth, Huayang Sailingin, Japan, Qingdao und Seven Feet im Olympischen Segelzentrum im Hafen von Qingdao nach einem Monat und 2.300 Seemeilen zu Ende. Die rückkehrenden Sportler aus China, Russland, den USA, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, Brasilien etc. wurden mit Blumen, Champagner, Bier und der herzlichen Gastfreundschaft der Gastgeberstadt begrüßt. In diesem Jahr gab es für die Regatta eine einzigartige Neuerung. Ein neuer Zwischenstopp wurde in Toyama, Japan vorgesehen. Durch den weiteren Zwischenstopp in Wladiwostok, Russland, wurde die Route von 2.000 auf 2.300 Seemeilen erweitert. Der "Fareast Cup" geht erfolgreich zu Ende, wenn die Teams nacheinander in den Hafen einlaufen. Das Team Seven Feet - angeführt von Yliva, früher ein 49-er Mitglied des russischen Segelteams - mit seinem bemerkenswerten Können überholt das Team Huayang Sailingin, angeführt von Jim, dem ehemaligen Gewinner der Laser Radial World Championship, mit 15 Punkten Vorsprung und steht damit zum vierten Mal nacheinander auf Platz 1 der Rangliste. Somit konnte es den Silberpokal (56 cm, 13,5 kg) in der Fushan Bay freudig entgegennehmen. Die Plätze drei bis sieben belegten die Teams WOB, "Langyatai" (Team Qingdao), SCO Youth, Japan und Decision. In diesem Jahr haben sich das CPC Qingdao Committee und die Regierung von Qingdao dem Ausbau Qindaos als moderne, offene, dynamische und trendige Metropole gewidmet. Der "Fareast Cup" ist ein weiterer großer Schritt in diesem Bestreben, sagte Frau Zang Aimin. "Ich widme mich der Förderung und Promotion von Segel-Events, da ich glaube, dass diese in das aktuelle Thema passen und zur Entwicklung einer modernen, offenen, dynamischen und trendigen Stadt beitragen." 02.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 884237 02.10.2019 AXC0107 2019-10-02/10:30