Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Analyst Martin Deboo schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von anhaltenden Schwierigkeiten des Konsumgüterherstellers im Klebstoffgeschäft. Er rechnet nun für das dritte Quartal und das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum auf Konzernebene aus eigener Kraft von "nahe null". Die Bewertung der Aktie bleibe zwar vielversprechend, die Aussichten seien aber nicht gerade ermutigend./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 01:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / 01:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-10-02/10:30

ISIN: DE0006048432