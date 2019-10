Am diesjährigen Berlin-Marathon nahmen fast 3.000 chinesische Läufer teil. Internationale Veranstaltungen werden bei chinesischen Läufer immer beliebter. In China hat in den letzten Jahren die Zahl der Straßenläufe rasant zugenommen, von 39 Marathons in Jahr 2013 auf 1581 im Jahr 2018. Gleichzeitig erregten chinesische lokale Sportmarken großes Aufsehen auf dem internationalen Markt. So fiel uns beispielsweise Anta, eine chinesische Marke, auf der Berlin Marathon Expo auf.

Berlin Marathon Expo Booth of ANTA. (Photo: Business Wire)

156 Unternehmen nahmen an der Berlin Marathon Expo teil, darunter ANTA Sports, der einzige Aussteller aus Festlandchina. Robbie Fuller erklärte, dass der Stand von ANTA den Stil der jüngsten Marathon-Laufschuhe des Unternehmens Berlin limited edition, Challenge 202/2.0 aufgreift. Der Stand spiegelt die typische fernöstliche Ästhetik mit ihren einzigartigen Stilelementen wider und vereint Funktionalität mit Spaß. Dabei verknüpften die Schuh-Designer die Vorstellung eines Marathonlaufs mit dieser Schuhreihe. Das Design dieser Schuhreihe basierte auf der allgemeinen Marathonidee und wird als künstlerisches Konzept beschrieben, das "den Nebel aus unseren Herzen vertreibt". Das Ziel des Laufs ist das Licht und die Helligkeit im Herzen eines jeden Läufers. Ebenso wie in der Tuschemalerei, die das künstlerische Konzept in der traditionalen chinesischen Kultur darstellt, finden sich Übergänge von dunkel zu hell in der gesamten Schuhreihe und bringen in moderner Weise das Bild von in traditioneller Tuschetechnik gemalten Wolken zum Ausdruck.

Die erste Generation gab ihr Debut zu Ehren des Weltrekords (2 Stunden 2 Minuten 57 Sekunden), der beim Berlin-Marathon mit Schuhen aufgestellt wurde, die später angesichts ihrer hervorragenden Leistung als "PB Schuh" im chinesischen Laufsport ausgezeichnet wurden. In diesem Jahr wartete Anta mit einer rundum aufgerüsteten Serie auf, die mit besseren Materialen und Leistungsmerkmalen Profi-Läufern zu ihren besten Zeiten verhelfen soll. Gleichzeitig ermutigt und unterstützt die Serie Marathonläufer in aller Welt in ihrem Versuch, neue persönliche Rekorde aufzustellen.

