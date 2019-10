Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim angesichts des Einstiegs bei einem russischen Konzertveranstalter auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Expansion des Live-Entertainment-Bereichs quer durch Europa sei ein guter Zug, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er zeige, dass CTS in diesem Marktsegment weiter aktiv an der Konsolidierung teilnehme. Angesichts der bereits sehr hohen Bewertung infolge des zuletzt starken Kursanstiegs bekräftigte Bosse allerdings seine Verkaufsempfehlung./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 09:37 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-10-02/10:48

ISIN: DE0005470306