Commerzbank: Es droht ein Milliarden-Fiasko

Die vor Jahren über die Tochtergesellschaft M-Bank an polnische Häusler-Bauer vergebenen Franken-Kredite im Volumen von 3,4 Mrd. Euro könnte sich als Fiasko für die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) entpuppen. Am Donnerstag entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH), ob die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) zu Recht Darlehen in Schweizer Franken an polnische Kunden verkauft hat.

Klagewelle droht

Das Urteil gilt Experten zufolge als wegweisend. Der RBI, der M-Bank und anderen Instituten in Polen drohen hohe Belastungen, die ihre Gewinne in den kommenden Jahren zunichte machen könnten. Es könnte eine Klagewelle folgen. Sollten alle Kläger vor Gericht Erfolg haben, droht den betroffenen Banken ein Schaden von umgerechnet knapp 14 Mrd. Euro.

