Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Wirecard vor einem Innovationstag des Zahlungsabwicklers von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Dax-Konzern dürfte die erstmals in New York und nicht in London stattfindende Veranstaltung dazu nutzen, um bisher feindlich gesinnte Investoren für sich zu gewinnen, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Houri glaubt zudem, dass Wirecard die Ziele für 2025 anheben wird. Der Experte bleibt bei seiner positiven Einschätzung für den Sektor der Zahlungsdienstleister, zieht die Wirecard-Aktie aber dem Papier des Konkurrenten Adyen vor. Die Wirecard-Kursentwicklung hinke in diesem Jahr hinterher./ajx/jha/

