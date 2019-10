Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes haben nicht überzeugen können, so die Analysten der Helaba.Die Werte in Italien und Spanien seien im Kontraktionsbereich gesunken und die enttäuschenden Vorabschätzungen in Deutschland und Frankreich seien im Falle Frankreichs sogar nach unten revidiert worden. Der deutsche Index liege mit 41,7 Punkten auf dem niedrigsten Niveau seit Juni 2009. Zwar würden sich die morgen anstehenden ServiceIndices komfortabel im Expansionsbereich befinden, aufgrund des schwachen Industriesektors liefere das gewichtete Mittel aus Industrie- und Service-PMIs bislang keine Anzeichen für eine Beschleunigung der konjunkturellen Dynamik in Europa. Vor diesem Hintergrund dürfte die Europäische Zentralbank an ihrem Vorhaben festhalten, die Geldpolitik zu lockern, zumal die Inflation weiterhin schwach sei. ...

