Porsche reagiert auf die hohe Nachfrage nach dem Elektro-Modell Taycan mit der Schaffung von 500 zusätzlichen Jobs. Im Zuge der Neueinführung des Taycan schafft der Sportwagenhersteller so insgesamt 2.000 neue Arbeitsplätze an seinem Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen. Bislang sprach Porsche von 1.500 Stellen, die in der Taycan-Fertigung entstanden seien. Grund für die Aufstockung sei das hohe Kundeninteresse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...