Der börsenotierte Flugzeugzulieferer FACC mit Hauptsitz in Ried im Innkreis hat einen dreistelligen Millionenauftrag von Bombardier Belfast erhalten. Man werde Triebwerksverkleidungen für die Airbus-Serie A320neo fertigen, teilte FACC am Mittwoch in einer Presseaussendung mit.Der Auftrag habe strategische Bedeutung, denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...