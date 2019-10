Köln (ots) - TVNOW feiert die schwule Community! Mit "Prince Charming" zeigt der Streaming-Dienst der Mediengruppe RTL Deutschland ab dem 30. Oktober 2019 das erste Gay-Dating-Format in Deutschland. Jeden Mittwoch geht jeweils eine neue Folge von "Prince Charming" online. Hier kämpfen 20 attraktive Single-Männer an der Küste Griechenlands um das Herz von Prince Charming: Nicolas Puschmann. Charme, Sexappeal und Humor - der 28-jährige Account Manager hat alles, was man(n) sich wünscht! "Es wäre extrem cool, wenn tatsächlich am Ende der EINE vor mir stehen würde", hofft Nicolas Puschmann.



Jetzt heißt es: Flirten, was das Zeug hält. Acht Folgen lang buhlen die Single-Männer in dem TVNOW-Reality-Original um die Gunst von Prince Charming, bevor sie sich in der neunten Folge zum gemeinsamen Talk wiedersehen. In unterschiedlichen Dates bekommt Nicolas die Chance, den Junggesellen in größerer Runde oder in trauter Zweisamkeit auf den Zahn zu fühlen. Wen möchte er näher kennenlernen und wer geht leer aus? In jeder Folge verabschiedet sich Prince Charming in der Gentlemen-Night von immer mehr Singles. Wer am Ende des Abends keine Krawatte trägt, muss aus der Männer-Villa ausziehen.



Bei "Prince Charming" sind hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle vorprogrammiert, aber auch jede Menge Intrigen, Zoff und Eifersucht. Denn für die Gay-Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover! Und wenn sich 20 heiße Singles Küche, Pool und Schlafzimmer teilen, kann es schnell auch schonmal untereinander knistern...



Hintergrund



"Prince Charming" ist Deutschlands erste Gay-Dating-Show. Dabei liefert das TVNOW-Reality-Original, das von Seapoint Productions GmbH & Co. KG produziert wird, neben romantischen Dates auch Antworten auf Fragen, die viele nie zu stellen wagten. Die Gay-Singles spiegeln die Vielfalt der Szene wider und entkräften oder bestätigen dadurch automatisch das ein oder andere hartnäckige Klischee. Acht Folgen von "Prince Charming" werden in Griechenland gedreht, in der neunten Folge treffen sich alle Männer zum gemeinsamen Talk in Deutschland wieder. Ab dem 30. Oktober 2019 ist jeden Mittwoch eine neue Episode der Dating-Show bei TVNOW verfügbar.



Weitere Informationen und Bilder von "Prince Charming" finden Sie in unserem Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/



Pressekontakt:



Mediengruppe RTL Deutschland

TVNOW Kommunikation



Jovan Evermann

Telefon: 0221-456 74234



Janine Jannes

Telefon: 0221-456 74410



Fotowünsche:

Bildredaktion

Marie Gühmann

Telefon: 0221-456 74270



Rosa Pelzer

Telefon: 0221-456 74283



Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4391009