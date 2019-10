FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens soll dem russischen Chemieunternehmen PJSC Kazanorgsintez in der autonomen Republik Tatarstan bis 2023 ein schlüsselfertiges Kombikraftwerk mit 250 Megawatt Leistung hinstellen. Zu dem jetzt mit der Kraftwerkssparte Gas and Power unterzeichneten Vertrag gehört auch ein Service-Kontrakt. Ebenso soll Siemens für eine Schwestergesellschaft die Wartung für ein älteres Kraftwerk mit Siemens-Technik übernehmen. Alle drei Verträge hätten einen Wert von etwa 290 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung von Siemens. Befeuert werden soll das neue Kraftwerk mit Synthesegas, einem Abfallprodukt der Ethylenproduktion an dem Chemiestandort.

October 02, 2019

