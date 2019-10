Original-Research: SPORTTOTAL AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SPORTTOTAL AG Unternehmen: SPORTTOTAL AG ISIN: DE000A1EMG56 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.10.2019 Kursziel: 1,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Erreichbarkeit der Jahresziele hängt vom Projektgeschäft ab SPORTTOTAL hat jüngst den H1-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt. [Tabelle] Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr Erlöse i.H.v. 25,2 Mio. Euro (+5,6% yoy). Auf Segmentebene verbesserte sich der Bereich VENUES (6,2 Mio. Euro) durch die Abwicklung des Rennstreckenprojekts in Sankt Petersburg. Das zweite Großprojekt (MONe: Auftragsvolumen Rio de Janeiro 12 Mio. Euro) dürfte in H2 spürbar zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung beitragen. Das LIVE-Segment (18,5 Mio. Euro) verschlechterte sich aufgrund eines temporär geringeren Volumens mit dem Großkunden Porsche. Langsamer als gedacht entwickelte sich für uns insbesondere das DIGITAL-Segment (1,0 Mio. Euro). Dieses steht im Fokus der Equity Story, spielt fundamental jedoch weiterhin eine untergeordnete Rolle. Ergebnisseitig erreichte SPORTTOTAL mit -2,8 Mio. Euro ein EBITDA auf Vorjahresniveau. Das EBIT verschlechterte sich primär aufgrund höherer Abschreibungen durch den Erwerb weiterer Kamerasysteme auf -4,2 Mio. Euro (Vj.: -3,3 Mio. Euro). Die liquiden Mittel betragen per 30.06. noch rund 5,3 Mio. Euro (Cashburn H1/19: 2,6 Mio. Euro). Der Cash Bestand sollte demnach bis zur Zahlung der ersten Tranche aus dem Fremdkapitalfonds reichen. Allerdings scheint sich die Fondsauflage weiterhin zu verzögern. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass SPORTTOTAL aufgrund der operativen Entwicklung im Vorjahr noch nicht ausreichend Vertrauen am Kapitalmarkt zurückgewonnen hat, um Mittel in diesen Dimensionen (MONe: 10 bis 20 Mio. Euro) einzusammeln. Mit einem Umsatz zwischen 60 und 70 Mio. Euro sowie einem EBIT zw. -4,0 und +0,5 Mio. Euro wirken die Jahresziele u.E. weiterhin ambitioniert und sind signifikant vom Verlauf im Rennstreckenprojektgeschäft abhängig. Im H1-Bericht wird beispielsweise auf ein geplantes Großprojekt im Nahen Osten verwiesen. Wir halten daher an unseren Prognosen für 2019 fest. Für die nächsten Jahre haben wir uns aufgrund der unter unseren Erwartungen liegenden Monetarisierung der Streamingplattform sporttotal.tv etwas konservativer positioniert. Für positiven Newsflow dürfte in diesem Zusammenhang in den nächsten Wochen der Start des Portals für lokale Werbeplatzierungen sorgen. Fazit: Nach Anpassung sowie Fortschreibung unseres Bewertungsmodells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit leicht reduziertem Kursziel von 1,70 Euro (zuvor: 1,80 Euro). Investoren empfehlen wir jedoch den Newsflow der nächsten Wochen abzuwarten, da für eine höhere Bewertung der SPORTTOTAL-Aktie u.E. Erfolgsmeldungen im Rennstreckenprojektgeschäft sowie Fortschritte bei der Monetarisierung der sporttotal.tvPlattform notwendig sind. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19103.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

